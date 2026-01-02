RFV Francesco Colonnese: "A Firenze bisogna finirla con lo scaricabarile"

L'ex difensore Francesco Colonnese ha parlato a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola amore mio", dicendo la sua sulla retroguardia della Fiorentina: "Non ci sono solo problemi difensivi ma ovunque. Sicuramente la retroguardia è stata la parte più debole, ma c'è da lavorare anche in mezzo al campo e in attacco visto che, chi ha dimostrato di essere un grande attaccante, non sta avendo gli stessi risultati dell'anno scorso".

Cosa serve alla difesa in particolare?

"Ci vuole un giocatore di spessore dietro, che sia un leader della squadra visto che adesso, di leader, non ce ne sono più. Non sarà neanche facile individuarlo, sarà un lavoro molto difficile"

Ci vuole il miglior Paratici, insomma.

"Sì ma i giocatori devono cambiare testa. Ognuno di loro stessi si deve fare un esame di coscienza e capire che si è trovato il baratro e non c'è più spazio per cercare di scaricare le colpe. Spesso non ci si guarda mai interiormente. Se si inizia a fare scaricabarile, come è stato spesso fatto fino ad oggi, si va verso il baratro".

