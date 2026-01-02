RFV Vitale: "Kean non pensi a fare il rockettaro. Ferrari? Incommentabile"

Così il direttore sportivo, Pino Vitale, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" su Moise Kean: "Io intanto dico che ha fatto 25 gol l'anno scorso, quindi dovrebbe cominciare a farli. E' troppo importante per la Fiorentina. Ora è partito per motivi personali...".

La società aveva dato il permesso.

"Qualcuno gli dovrebbe dire, giacché è stata levata la fascia a Ranieri, di togliersi anche lui quel cerottino sull'occhio. Pensi a giocare, non a fare il rockettaro".

Cosa pensa delle parole di Ferrari?

"Sono incommentabili. Quando dice che l'allenatore ha lavorato bene... Non siamo mica stupidi. Il calcio si fa da tanto, non si poteva accettare che Commisso dicesse che Ferrari era un uomo di calcio. E ora non si può accettare che Ferrari dica questo di Vanoli. Con tutta la stima che c' è per il tecnico".

