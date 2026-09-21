RFV Fattori: "Ranieri decisivo in difesa. Alla Viola serve Gonçalves al posto di Atta"

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Sauro Fattori, ex giocatore viola, è intervenuto come tutti i lunedì a "Garrisca al vento", trasmissione in onda tutti i giorni dalle 17 alle 19 su Radio FirenzeViola. Ecco le sue riflessioni a proposito della partita giocata ieri dalla Fiorentina contro il Napoli: "Io sono molto più fiducioso rispetto a poche settimane fa. Ho visto qualcosa di buono in quanto prodotto dalla squadra di Vanoli. Col Venezia ho visto che c'è una squadra peggio di noi e non è poco (ride, ndr) però quello era un test che non valeva molto. Col Napoli ho visto una squadra migliore, pur con dei difetti: abbiamo dei problemi a sinistra e in generale concediamo molto. Valdepenas è entrato bene, Milinkovic-Savic ha fatto una parata fantastica su di lui".

La scelta di Viery terzino non ha pagato…

"Abbiamo fatto fatica effettivamente, anche se non era solo colpa sua. Il Napoli ha giocato molto meglio di noi nel primo tempo mentre nella ripresa il livello della Fiorentina si è alzato. Ndour non è eccelso ma quando gioca accanto a Fagioli fa meglio".

In generale, come valuta la gara di ieri?

"Il Napoli non è più quello dello scorso anno… però il rischio era quello di perdere. La squadra resta molto giovane e deve migliorare. Atta deve sicuramente fare qualcosa in più, non può essere quello che abbiamo visto. Ad oggi mi sento di dire che questa FIorentna non può fare a meno di Gonçalves al posto di Atta".

Il migliore in campo tra i viola chi è stato?

"Tutti dicono De Gea e Dragusin ma io dico Ranieri: Luca ha fatto davvero una grande partita. Anche Fagioli ha fatto bene ma da lui pretendo qualcosa di più".