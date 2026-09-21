Vola la Lazio, la Fiorentina ha un punto in più: la classifica a confronto con l'anno scorso
Dopo le prime cinque giornate di Serie A, Tuttomercatoweb.com stila la classifica attuale a confronto con quella dell'anno scorso. Allo stesso punto del campionato le tre squadre in vetta hanno tutte un rendimento migliore: Roma e Inter sono a quota 13 punti, rispettivamente a +1 e +4, mentre la Lazio è la vera sorpresa con un significativo +7. Bene anche il Cagliari, che con 12 punti e tre vittorie consecutive registra un +5. In questo quadro, la Fiorentina è a quota 4 punti, con un saldo di +1 rispetto alla quinta giornata dello scorso campionato. Tra le squadre con il confronto negativo spiccano invece Napoli e Bologna, entrambe a -5. Il Milan e la Juventus sono a -1, mentre l'Atalanta è a -3. Saldo negativo anche per Udinese e Genoa.
Il confronto con lo scorso campionato
Roma 13 punti (+1 rispetto alla Serie A 2025/26 dopo cinque giornate)
Inter 13 (+4)
Lazio 13 (+7)
Cagliari 12 (+5)
Milan 11 (-1)
Frosinone 10 (in Serie B)
Juventus 10 (-1)
Como 10 (+2)
Napoli 7 (-5)
Sassuolo 7 (+1)
Atalanta 6 (-3)
Lecce 6 (+4)
Udinese 4 (-3)
Torino 4 (=)
Parma 4 (-1)
Monza 4 (in Serie B)
Fiorentina 4 (+1)
Bologna 2 (-5)
Genoa 1 (-1)
Venezia 0 (in Serie B)
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