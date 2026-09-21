L'ass. Perini fa il punto sullo stadio: "La Fiorentina ci ha chiesto una proroga per integrazioni"

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L’assessora allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, è intervenuta in Consiglio comunale a Palazzo Vecchio per fare il punto sulla proposta di partenariato pubblico-privato presentata dalla Fiorentina per lo stadio Artemio Franchi: "Dopo la proposta della Fiorentina si è aperta una fase interlocutoria, che ha portato alla richiesta di una proroga dei tempi per consentire alcune integrazioni, anche alla luce di quanto emerso durante la conferenza dei servizi. Le integrazioni richieste sono state presentate. L’istruttoria e la conferenza dei servizi stanno andando avanti.

Arriverà il momento in cui illustreremo a quest’Aula quanto riportato dalla Fiorentina. La conferenza sta lavorando proprio in questi giorni e per questo non entreremo nei dettagli. La legge consente di prorogare i termini, considerata la fase interlocutoria e le integrazioni intervenute".