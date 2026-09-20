Live Fiorentina-Napoli 1-1, Jimenez risponde a Gilmour: rivivi la diretta testuale!

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14:30 Con la fine del match termina anche la diretta testuale di Firenzeviola.it.

90'+5'- Termina qui il match del Franchi. Una bella Fiorentina rimonta il Napoli nella ripresa con il gol di Jimenez.

90'+4'- Ci prova anche il Napoli con un destro di Favasuli bloccato facilmente da De Gea.

90'+3'- Ci prova fino all'ultimo la Fiorentina. Cross dalla destra di Jimene e tentativo di rovesciata di Beto che però non riesce a deviare il pallone in porta.

90'- Saranno 5 i minuti di recupero.

89'- Cambio Napoli, entra Anguissa e esce Lobotka-

88'- Bella ripartenza viola e tiro cross dalla destra di Pedro Gonçalves bloccato da Milinkovic Savic.

87'- Prova l'iniziativa personale Mastantuono, il suo sinistro però esce centrale e viene bloccato da Milinkovic Savic.

85'- Cambio nella Fiorentina. Esce Ranieri ed entra Pongracic.

85'- Torna in attacco la Fiorentina. Tiro cross di Ranieri dalla sinistra e smanacciata in angolo di Milinkovic Savic.

83'- Ci prova il Napoli da angolo ma il colpo di testa di Oliveira è totalmente fuori misura.

80'-Cambio per la Fiorentina. Esce Njie ed entra Gnonto.

79'- Altro miracolo di De Gea, cross dalla sinistra di Neres e colpo di testa di Favasuli mandato in angolo da un grande intervento del portiere spagnolo.

76'- Occasione Napoli, sinistro da posizione ravvicinata di Neres e grande parata a mano aperta sul primo palo di De Gea.

73'- Cambio nel Napoli, entra Favasuli al posto di Politano.

72'- Occasione clamorosa per la Fiorentina. Tre contro due viola con Gonçalves che alla fine scegli di calciare ma viene murato.

71'- Ribaltamento di fronte e Pedro Gonçalves che calcia di destro a giro sul fondo.

71'- Napoli pericoloso. Traversone rasoterra da dentro l'area di rigore di Lobotka che per fortuna dei viola non viene deviato in porta da nessun giocatore azzurro.

68'- Combinazione Politano-Di Lorenzo sulla destra e cross di quest'ultimo ben respinto dalla difesa viola.

66'- Doppio cambio Fiorentina, entrano Pedro Gonçalves e Beto ed escono Atta e Pellegrino.

64'- Fiorentina ancora ad un passo dal 2!!! Gran contropiede di Njie che parte sulla destra arriva al limite dell'area, serve Valdepenas che con il sinistro apre la conclusione e trova una super parata di Milinkovic Savic.

62'- Ammonito Ranieri per fallo su Politano.

59'- Ancora Fiorentina, Njie servito da Mastantuono calcia alto con il destro sopra la traversa.

58'- Cambi nel Napoli, escono Hojlund e Lang ed entrano Lucca e Neres.

57'- Fiorentina vicino al 2-1!! Bella azione di Mastantuono sulla destra, palla messa al limite per Fagioli che calcia al volo e manca il bersaglio di poco, con il pallone che colpisce il palo di sostegno alla sinistra di Milinkovic Savic.

56'- Ci prova per il Napoli Marin che calcia da fuori area senza impensierire De Gea.

53'- Continua a spingere la Fiorentina. Njie allarga per Mastantuono che si accentra e calcia da fuori area spedendo però largo il tiro sul primo palo.

51'- Pareggio della Fiorentina!!! Destro da fuori di Jimenez, deviazione di Marin e Milinkovic Savic battuto. Grande avvio di secondo tempo della squadra di Vanoli.

47'- Bella iniziativa di Valdepenas sulla sinistra, cross in area e angolo guadagnato dai viola.

45'- Iniziata la ripresa!

45'- Cambio nella Fiorentina, esce Viery ed entra Valdepenas.

-----INTERVALLO-----

45'+1'- Termina qui il primo tempo tra Fiorentina e Napoli.

45'+1'- Altra conclusione da fuori di Lang. Destro sempre alto sopra la traversa.

45'- Ci sarà un solo minuto di recupero.

44'- Ci prova Lang per il Napoli. Destro a giro alto e di molto dalla sinistra, nessun pericolo per De Gea.

42'- Ammonito Mastantuono per un fallo ai danni di Lobotka.

39'- Ottimo recupero di Fagioli in trequarti avversaria e sinistro da fuori del centrocampista viola che termina sopra la traversa.

35'- Napoli ad un passo dal raddoppio. Cross dalla destra di Politano, respinge Jimenez e colpisce al volo Oliveira che con il mancino sfiora il palo alla sinistra di De Gea.

34'- Prova lo spunto sulla sinistra Njie fermato però da Di Lorenzo che subisce anche fallo.

31'- Torna a farsi vedere la Fiorentina. Cross dalla sinistra di Pellegrino e colpo di testa in girata dal centro dell'area di Mastantuono che esce alla sinistra di Milinkovic Savic.

27'- Continua a spingere dopo il vantaggio il Napoli con un palleggio al limite dell'area della Fiorentina ma senza per ora reali occasioni pericolose.

23'- Vantaggio Napoli. Angolo calciato da Politano che in seguito a uno schema pesca Gilmour libero. Il centrocampista azzurro colpisce al volo da centro area e batte De Gea.

22'- Doppia occasione anche per il Napoli. Cross dalla destra di Politano e colpo di testa di Oliveira sul palo. Sulla respinta poi ancora Oliveira da terra con miracolo di De Gea.

19'- Ancora Fiorentina e altra traversa viola! Mastantuono appoggia al limite per Fagioli che con il destro calcia forte in diagonale. Parata di Milinkovic Savic e palla deviata sulla traversa.

17'- Traversa Fiorentina!! Grandissima azione di forza e tecnica di Mastantuono che parte centralmente e manda in porta Atta con un bel filtrante. Il centrocampista viola in scivolata vince un rimpallo e finisce per centrare in pieno la traversa.

14'- Ancora Fagioli con un tentativo di imbucata centrale per Pellegrino, blocca in uscita alta stavolta Milinkovic Savic.

12'- Angolo Fiorentina battuto sul secondo palo con Viery che ha provato una sponda di testa senza trovare compagni in area.

11'- Occasione viola, la prima della partita. Imbucata morbida dal limite di Fagioli per Ndour e smanacciata in angolo di Milinkovic Savic.

8'- Buona giocata difensiva di Ndour che mette fine ad un lungo possesso del Napoli e permette ai viola con un fallo di ripartire.

5'- Spunto di Politano sulla destra e cross dal fondo intercettato senza problemi da De Gea sul primo palo.

3'- Prima giocata di Mastantuono, controllo orientato ad andare via a Oliveira e servizio sulla destra per Ndour ch però calibra male il cross.

1'- Al via la sfida tra Fiorentina e Napoli!

12.26 - Squadre in campo, a breve il fischio d'inizio!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Christensen, Dodo, Brescianini, Pongračić, Joao Mario, Valdepeñas, Beto, Pedro Goncalves, Gnonto, Oulaï, Mazzeo.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marin, Rrhamani, Oliveira; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Anguissa.

Nuovo appuntamento di Serie A per la Fiorentina che prima della sosta accoglie il Napoli all'Artemio Franchi di Firenze. Una sfida emozionante e piena di storie per le due squadre che hanno iniziato un po' a rilento i rispettivi campionati ma vengono entrambe da una vittoria, la Fiorentina a Venezia e il Napoli in casa con il Bologna. Linfa per i due allenatori che si sfidano oggi, Paolo Vanoli tornato viola dopo l'addio in estate e Max Allegri, al primo anno alla guida della squadra azzurra. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bella partita in questo lunch-match di Serie A: resta con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida!