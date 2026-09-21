Don Backy: "La Fiorentina può arrivare a ridosso dalle prime 4-5. Ma al Torino non si poteva dare Brescianini?"

vedi letture

Il cantante Don Backy, noto tifoso viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio", per commentare il momento della Fiorentina: "E' una Fiorentina che ha un altro spirito. L'obiettivo? Abbiamo le potenzialità per arrivare a ridosso delle prime 5/6, può recuperare perché non vedo squadroni davanti. Siamo lì subito, gli altri sono 5-6 punti e in due -tre partite si può dimostrare il valore della squadra, il mercato è stato fatto bene. Sono convinto si arrivi davanti alla Lazio, guarda. E' una bella lotta ma il campionato è questo. Se vuoi arrivare a quei livelli e non vuoi accontentarti di arrivare decimi bisogna inziare a crederci di poterci arrivare. Dal quinto posto in giù ma non troppo in giù ecco".

Le amnesie sul gol proseguono e vanno però colmate: "Ha lasciato tutti esterrefatti quel gol, che non si lasci coperto quel giocatore. Vanoli dovrà sistemare queste cose, sono amnesie che il tecnico deve aggiustare, magari il gol di Gilmour ha aperto gli occhi a qualcuno".

La convince Atta? Mi sta deludendo, mi sembra un pesce fuor d'acqua. A centrocampo non avrei mai ceduto Mandragora. Non si poteva tenere lui che tirava le punizioni e da lontano e che i suoi gol li faceva sempre oltre ad essere attaccato alla maglia, e al Torino dare Brescianini?"

Per ascoltare l'intervista completa (anche sulla sua musica e le abitudini culinarie), ascolta il podcast