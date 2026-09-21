Il Caffè Nero Bollente: "Oulai un diamante grezzo: è la prossima sfida di Vanoli"
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Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola tutti i giorni durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Christ Inao Oulai e del suo inserimento nei meccanismi della Fiorentina: "So di non dire niente di originale, ma la prossima grande sfida di Vanoli è inserire Oulai nella Fiorentina. Non sarà semplice, è un talento straordinario ma ancora un po' ribelle (nel senso affettuoso del termine).
Va ancora molto dietro all'istinto, ma è un diamante grezzo. Ora tocca a Vanoli non perdere il motore di Oulai e inserirlo al meglio nella sua Fiorentina".
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