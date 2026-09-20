RFV Giorgetti: "Un'altra Fiorentina rispetto a poco fa. La squadra ha coraggio"

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Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel post partita del pareggio tra Fiorentina e Napoli: "L'aspetto più importante è che la squadra viola sta prendendo coraggio. Il pareggio mi pare il risultato giusto tutto sommato. A margine di tutte le occasioni abbiamo visto giocare a calcio anche la Fiorentina, cosa a cui non eravamo abituati. Ci sono ancora cose incredibili come il gol preso da Gilmour ma in generale i giocatori hanno avuto l'atteggiamento giusto. Sembra un'altra dimensione rispetto a qualche tempo fa".

Come vede la gestione di Vanoli?

"Il Napoli anche rispetto a Venezia e Pisa è un'altra categoria, per cui secondo me la Fiorentina ha fatto un salto di qualità come gestione della partita. Sono fiducioso perché vedo una squadra che sta cercando una propria strada. A livello individuale penso a una prestazione come quella di Dragusin, il cui salvataggio su Hojlund vale come un gol. Devo dire che Vanoli sta mostrando una mano salda".