RFV Berni: "Fagioli ora è più convinto e se calcerà di collo pieno stapperò lo spumante"

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L'ex della Fiorentina Fabrizio Berni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Le considerazioni sulla Fiorentina dalla partita di ieri sono assolutamente positive perché la squadra ha giocato a viso aperto contro il Napoli, non ha avuto paura o soggezione, facendo una bella gara ed è cresciuta l'autostima collettiva ma anche dei singoli come Dragusin".

Dragusin leader?

"Nelle prime partite non era stato convincente e mi aveva fatto storcere la bocca sul fatto che non fosse in ritardo di condizione e invece ha fatto una prestazione formidabile. E' tornato con continuità anche Fagioli, finalmente convinto di se stesso, ieri ha calciato anche due volte da fuori area, anche se da non di collo pieno, quando lo farà stapperà lo spumante. L'unico sotto tono è stato Viery ma con quella mole sull'esterno di fronte a Politano non è stata una mossa azzeccata, è lento e macchinoso per un fatto di struttura fisica mentre Politano fa dell'agilità la sua caratteristica. Io avrei invertito con Ranieri semmai, poi con l'inserimento di Valdepenas infatti le cose sono migliorate. Ma la gara ha mostrato che c'è una squadra e il futuro è più roseo di quello che pensavamo die ci giorni fa"

La miglior coppia centrale?

"Ranieri non lo leverei mai e con Commisso, dopo Milenkovic, per continuità di rendimento e affidabilità è subito dietro al serbo"