Dagli inviati Allegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"

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Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha preso la parola presso la sala stampa del Franchi al termine del pareggio per 1-1 ottenuto contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Speriamo di risolvere questi problemi in attacco… sicuramente se usciamo dal campo contenti del pari, vuol dire che non va bene. Oggi dobbiamo essere molto arrabbiati perché abbiamo giocato contro una buona Fiorentina che ha avuto due chances in avvio ma poi abbiamo avuto tante occasioni anche noi. Ci manca quel pizzico di lucidità e cattiveria dentro l’area”.

Perché Vergara non è entrato?

“Ho scelto di mettere Anguissa che ha avuto un risentimento di nuovo, menomale ora c’è la sosta. Penso che lasciando dentro De Bruyne potesse trovare una giocata importante”.

Che bilancio fa di questo inizio di stagione?

“La squadra in termini di punti ha fatto bene ma se facciamo delle prestazioni buone e non prendiamo punti non va bene. Anche oggi abbiamo rischiato quindi qualcosa qua va migliorato. Quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica: dopo la sosta dobbiamo migliorare di sicuro”.