Sabatini: "Vanoli sottovalutato. Fagioli è di un'altra categoria. E su Mastantuono..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini, giornalista e opinionista di Sport Mediaset, ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi anche sulla gara contro il Napoli e su alcuni singoli viola: "I tifosi della Fiorentina non sono mai contenti. La Fiorentina dei Della Valle, che erano anche editori della Gazzetta dello Sport, arrivava quarta o quinta e giocava in Europa, anche in Champions League. Facendo un paragone con il Torino, Cairo non si è mai tolto le soddisfazioni che si sono tolti i Della Valle. È anche vero, però, che in vent’anni di presidenza a Firenze non hanno mai vinto nulla"

La sfida con il Napoli

"Fiorentina-Napoli è stata una bellissima partita" ha proseguito Sabatini. "Fagioli ha colpito una traversa, mentre De Gea ha compiuto due miracoli a dieci minuti dalla fine. Non so che cosa si aspettassero i tifosi napoletani. Con Vanoli, un altro allenatore sottovalutato, la Fiorentina è completamente diversa rispetto a quella di Grosso: è come il giorno e la notte. Non credo che molte squadre affronteranno il Napoli con l’apertura e il coraggio mostrati oggi dai viola a Firenze. Non è stata affatto una partita banale".

Mastantuono, Fagioli e il centrocampo

"Mastantuono non mi aveva convinto nelle prime tre partite. Arriva dal Real Madrid e la mia era stata una frase infelice su di lui, ma non certo una bestemmia. Contro il Napoli l’ho visto giocare: è bravo, ha talento e può migliorare, ma al momento per me vale Soulé. Per questo non me la sento ancora di dire che diventerà un campione. Chi esprime opinioni deve ricordare anche quelle che sbaglia. Ha disputato una discreta partita, ma per me Fagioli appartiene a un’altra categoria. Tutti gli altri sono un po’ meno bravi, compreso Mastantuono. Senza McTominay e Anguissa, non vedo una grande differenza tecnica tra il centrocampo del Napoli e quello della Fiorentina" ha concluso il giornalista.