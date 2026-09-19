Nicolò Frustalupi? "Fiorentina-Napoli? Mi aspetto un pari. Grosso ha pagato soprattutto il ko col Frosinone"

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Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri negli anni di Napoli, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina-Napoli e non solo: "Per me è una partita da tripla, io per come arrivano le due squadre mi aspetto un pareggio. La Fiorentina ha cambiato tanto e ci vuole tempo per vedere cosa può venir fuori, il Napoli al contrario, dopo anni in cui ha fatto tanto mercato quest'anno non ha potuto spendere, ma la differenza a livello di rosa c'è ancora ed è a favore degli azzurri".

Da allenatore, come vivrebbe questa nuova maxi-sosta nazionali da tre settimane?

"Ci sono tante squadre che avranno un sacco di giocatori fuori, mi ricordo anche quello che succedeva a noi a Napoli. Credo dipenda tutto da quanti giocatori rimangono nelle varie squadre. Per gli allenatori sarà un periodo molto importante comunque, ci sarà da pianificare un lavoro specifico. Però certo se rimani con 7-8 giocatori è difficile fare gli allenamenti. Ai tempi di Napoli noi eravamo senza 12-13 calciatori e per noi era complicato, non puoi lavorare molto sulla tattica".

Sulla questione Fabio Grosso che idea si è fatto?

"I risultati erano negativi. Credo che la partita col Frosinone, in casa, prima della festa del Centenario, abbia dato una bella botta alla situazione perché a Roma ci sta di perdere. Poi non penso sia solo una questione di risultati, se fossero stati solo quelli sarebbe rimasto almeno fino alla sosta. C'è stata magari qualche incomprensione anche sul mercato".

Lei ha allenato assieme a Mazzarri Khvicha Kvaratskhelia durante il periodo a Napoli. Secondo lei può vincere il Pallone d'Oro?

"Di Kvara posso solo parlare bene. L'ho allenato per qualche mese ma era senza dubbio il migliore in quei mesi, è un campione e lo ha dimostrato sul campo. Al Psg sta facendo vedere tutto quello di cui è capace. Sul Pallone d'Oro influirà tanto anche il Mondiale e lui non l'ha potuto giocare. Io se potessi lo voterei".

Sulle prime convocazioni di Roberto Mancini in Nazionale che dice?

"Sicuramente avrà fatto scelte ponderate, lui cerca sempre il talento e i giovani. Poi con una sosta così lunga ha fatto bene a chiamare tanti giocatori. Io sono fiducioso, spero che riesca a dare questa svolta alla Nazionale".