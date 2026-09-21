Social I Commisso salutano Firenze e tornano negli USA: "A presto, vi vogliamo bene!"

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Giuseppe e Catherine Commisso salutano momentaneamente Firenze. Il presidente e la vice presidente del club viola, infatti, dopo più di un mese trascorso nel capoluogo toscano fanno oggi rientro negli Stati Uniti, a casa loro, per poi tornare in Italia prossimamente. La famiglia Commisso ha voluto ringraziare tramite Instagram tutto il popolo viola per il calore dimostrato in queste settimane di soggiorno a Firenze, fatte di mercato, cambi in panchina, Centenario e partite: "Grazie Firenze .

È stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, Vi vogliamo bene!", la didascalia che accompagna il post di congedo. Qua sotto l'immagine: