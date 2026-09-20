RFV Calamai: "Vi dico la mia morale: non soffriremo come la scorsa stagione ma..."

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Intervenuto su Radio Firenzeviola dopo il pari tra Fiorentina e Napoli, Luca Calamai si è espresso così: "La mia morale che ci accompagna verso questa sosta lunghissima e sbagliata è che questa gara dimostra che la Fiorentina non andrà in grande difficoltà. Non ci sono segnali che ci portino a pensare di poter rivivere la scorsa stagione. E questo lo trovo acclarato anche dalla prova col Napoli. Una buona prova. Ora resta l'altra domanda, quella più importante: qual è l'obiettivo di questa Fiorentina? Arriviamo alla sosta con 4 punti in 5 partite in un calendario invitante. Abbiamo vinto solo contro la squadra peggiore del campionato e abbiamo giocato tre partite in casa senza acuto. Questo cammino non fa pensare che la Fiorentina possa andare ad aggredire i primi posti in campionato".

Concorda con Vanoli che sottolinea come sia una Fiorentina in costruzione?

"Sì, il ragionamento è da uomo di calcio. Però dico anche che la grande programmazione non la vedo ancora. Non si spendono quasi 200 milioni per fare un qualcosa di passaggio. Può essere la consolazione di questa stagione, ma resto nella speranza che dopo la sosta le partite della Fiorentina ci possano dare un segnale diverso, di ambizione".