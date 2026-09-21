Bucchioni promuove Vanoli: "Le cose che chiede Allegri al Napoli, la Fiorentina le ha"

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Come ogni lunedì, sulle pagine di TMW si legge un editoriale a firma di Enzo Bucchioni. L'opinionista, nel fondo in cui analizza l'ultima giornata di Serie A, ha concesso spazio anche al pareggio maturato al Franchi tra Fiorentina e Napoli: "Quanto al Napoli, dopo anni di calcio dominante, con il gioco al centro del lavoro, è dura buttarla tutta solo sul carattere, sulla grinta, sulla cattiveria che questa squadra non ha. Il gol di vantaggio non è bastato, troppa sufficienza, Hojlund troppo solo e non capisco come mai non sia entrato Vergara. Il pari è giusto, ma la vetta è lontana.

Alla Fiorentina invece sono bastate due partite di campionato con Vanoli per mettere in campo personalità, carattere e grinta. Le cose che Allegri chiede al Napoli, la Fiorentina le ha. Ora dovrà crescere nel gioco d’assieme, ma il lavoro del nuovo tecnico si vede già".