Domenica amichevole Fiorentina-Signa, ecco il costo dei biglietti
La lunga sosta per gli impegni delle Nazionali permette come noto di organizzare l'amichevole con il Signa, domenica prossima alle 11, allo stadio Curva Fiesole all'interno del "Rocco B. Commisso Viola Park". L'amichevole è ovviamnete aperta al pubblico ma prevede l'acquisto di un biglietto.
Tutti i tifosi potranno infatti acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da domani, martedì 22 settembre, alle 15 dal sito ufficiale della Fiorentina al prezzo di 10 euro. Previste riduzioni a 7 e 5 rispettivamente per gli abbonati di questa stagione e per gli Under 14.
Il giorno della partita, si potrà accedere allo Stadio Curva Fiesole a partire dalle ore 09:30 e saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite: Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park e Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78
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