RFV Fattori: "Ieri l'importante era non perdere ma ho visto confusione mentale negli errori"

L'ex giocatore della Fiorentina ed opinionista di Radio FirenzeViola, Sauro Fattori, a "Garrisca al Vento" ha detto la sua sul pareggio e il momento viola: "Ieri è sembrato che la cosa si fosse messa a posto e l'importante era non perdere. Vanoli l'ha capito e lo deve far capire ai giocatori, soprattutto quando gli altri ti fanno regali e tu invece non ne approfitti e commetti errori... da bambini. Colombo ha calciato da terra e pianissimo, ho visto un po' di confusione mentale e ogni volta che si è in vantaggio non si tiene mai. Con due punti in più respiravi senza questi errori. Ed ora aspettiamo la Juventus che dopo il pari non può permettersi errori, così la trovi più agguerrita, poi vai a Bergamo e trovi probabilemente Palladino con l'Atalanta che deve recuperare".

La mano di Vanoli? "Sulla situazione di 2-2 non c'è mano di allenatore che tenga, né Mourinho né Guardiola né Vanoli, anche se ho visto la squadra più libera. Vedo un problema di ripartenza e lì la devi fare in fase difensiva. Dalla parte destra vedevo Mandragora andare a prendere l'uomo e lo stesso a sinistra, mi sembra che con Pioli non si è visto ma ho visto errori tattici ad esempio con Dodo che ha diverse colpe, sul secondo gol voleva portare via il pallone..."

C'è un problama fisico? "Per me è mentale, perché è la testa a far andare le gambe. Non ci arriviamo mentalmente, io vorrei vedere il Gps. Sotto soglia? Non lo posso sapere ma ci sono dei parametri per sapere se uno è in forma e quanta intensità hai dato. Ho sentito Goretti dire che bisogna allenarsi ma...tre mesi fa dov'era lui? Doveva parlare con Pioli, poi per carità magari gli rispondeva che secondo lui era a posto. Ma resto dell'idea che è un problema di testa. Comunque tornare a ieri si è visto qualcosa di buono, come Gudmundsson che ha trasformato un rigore pesante in una situazione in cui si sente sotto esame, era una prova importante anche se poi non tira mai in porta".