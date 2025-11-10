Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora inizia "Passione Fiorentina"

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21: ora inizia "Passione Fiorentina"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:48Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue fino alle 21 il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 16:00 andrà in onda la quarta puntata di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata prosegue poi nell'orario 19-20 con Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21.

Per ascoltarci CLICCA QUI!