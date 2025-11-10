Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Palla al centro"!
FirenzeViola.it
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 andrà in onda la quarta puntata di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata prosegue poi nell'orario 19:00-20:00 con Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20:00 alle 21:00.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
Le più lette
1 Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Copertina
FirenzeViolaQuattro indizi fanno una super prova: una preparazione sbagliata e il salatissimo conto da pagare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com