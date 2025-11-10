RFV Baiano sulla Fiorentina: "Se va sotto si scioglie come neve al sole. Gud torni quello di Genoa"

Francesco Ciccio Baiano, ex viola, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Non dico che sarà facile salvarsi, ma non sarà neanche impossibile. Ci sono 5-6, ma anche 8 squadre peggiori della Fiorentina. Ha tutto il tempo per poter rimediare".

La Fiorentina però non ha ancora vinto in 11 giornate di Serie A

"Ci sono tante cose che non hanno funzionato. Poi è vero, si dà la colpa all'allenatore ma quando non scatta la scintilla tutto diventa complicato. Il calcio è una materia difficile per far combaciare il tutto, poi sono anche i calciatori che la vogliono complicare perché non fanno le cose semplici".

Ieri la Fiorentina ha fatto degli errori incredibili. Il problema principale è la testa?

"Soprattutto, perché fino a domenica scorsa la Fiorentina non correva, non riusciva ad arrivare al 90'. Ieri invece la squadra ha giocato per tutta la partita, ma perché ha avuto la speranza di poter vincere. Questa è una squadra che se va sotto si scioglie come neve al sole. Dipende molto dalla testa, della classifica, ma anche dalla mancanza di personalità. Nel calcio non può andare tutto bene, devi anche sapere reagire. Le grandi squadre vincono quando riescono a superare le avversità. Andasse tutto bene non vedresti il carattere e l'unione di una squadra"

Gudmundsson riesce ad esprimersi meglio con Piccoli?

"Lasciamo stare queste cose. Chi sa giocare a calcio gioca bene con tutti. Partiamo dal presupposto che Kean deve giocare perché è il migliore che hai. Gud ha delle qualità, non devi dargli ordini, ma deve essere libero di girare per il campo. Solo così riesce a fare delle buone partite. Gud ha fatto una buona partita, la Fiorentina ha preso un punto ma non è che ha fatto mezza partita buona perché ha giocato con Piccoli. Io mi aspetto faccia 30 partite come il Gud di Genoa, perché a Firenze ancora non si è visto".

