Don Backy: "Kean non farà 20 gol, è limitato. Piccoli ha qualcosa in più"

Don Backy, cantante tifoso viola, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Ieri si è visto qualche corsetta un po' più decisa, qualche triangolazione riuscita perché finalmente si smarcavano dell'uomo, senza stargli dietro. Qualche piccolo segnale c'è stato, ovviamente Vanoli è arrivato da due giorni e non ci si aspettava chissà che cosa. Quantomeno li ha stimolati a impegnarsi di più. Non mi piace Dodo, non lo farei giocare più, non è il giocatore dell'anno scorso, ma è diverso. Bisogna sottolineare l'errore di aver dato via Kayode. Oggi sarebbe titolare. La squadra è quella che è. Ieri abbiamo avuto fortuna ma anche sfortuna perché De Gea è imbattibile in mezzo ai pali, il migliore del mondo, ma nelle uscite va in difficoltà.Gli manca il coraggio di dire "quella palla è mia". La palombella deve essere del portiere, sennò chi la prende?".

Piccoli è una delle note positive?

Sicuramente, io ci ho sempre creduto anche quando venne criticato dopo le prime partite. Io sono rimasto fedele al mio credo. Quel ragazzo ha fisico, ha capacità e visione di gioco, perché nonostante qualche goal sbagliato, si fa sempre trovare nella posizione giusta per ricevere palla e provare a segnare. Piano piano segnerà, non è un bidone. Sicuramente è un ottimo acquisto".

Kean può essere sostituto da Piccoli?

"Per me sì. Non ho mai creduto che Kean potesse stabilizzarsi su 20 goal, mai. E' limitato nelle segnature, ovvero nella qualità dei goal che segna. Di testa è come se non esistesse, non segna neanche a porta vuota. Piccoli invece può dire la sua anche di testa, difende, torna indietro. Ha dei punti in più di Kean. Piccoli può diventare il centravanti della Fiorentina del futuro".

