Mediacom, nuovo incarico per Joe Appio: vicepresidente per i prodotti video

Novità ai vertici di Mediacom Communications, l’azienda fondata da Rocco Commisso, ex patron della Fiorentina, e main sponsor della squadra viola. La società ha annunciato la nomina di Joseph (detto "Joe") Appio a vicepresidente di gruppo per i prodotti video e di intrattenimento.

Entrato in Mediacom nel 2013, Appio guiderà la strategia e lo sviluppo dell’offerta, con l’obiettivo di trasformare il tradizionale servizio televisivo in una piattaforma di intrattenimento sempre più integrata con connettività e telefonia mobile. Nel corso della sua esperienza in azienda si è occupato di accordi sui contenuti, tecnologie video domestiche e streaming. "La sua leadership sarà fondamentale per portare avanti la nostra strategia e rafforzare il valore dei nostri prodotti", ha dichiarato Toni Murphy, vicepresidente esecutivo delle operazioni di Mediacom. Un nuovo passo nel percorso di sviluppo della società legata alla proprietà viola. Lo riporta il portale businesswire.com.