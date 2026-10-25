RFV Giorgetti: "La sconfitta di oggi è una brutta botta. I viola però sono stati squadra"

Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola nel post partita di Inter-Fiorentina, queste le sue parole: "Dopo il Como avevo detto che ero più ottimista. Oggi la Fiorentina in grandissima difficoltà è stata più squadra che mai, anche se il secondo tempoi giocatori sono stati troppo ripiegati. La scelta di fare blocco basso nel primo tempo ha avuto senso, è ovvio però che se parli di paura a una squadra penultima in classifica il tutto stona. La sconfitta di oggi arrivata così è stata una brutta botta. Fagioli? L'ho visto più distratto del solito in una gara che richiedeva parecchia attenzione.

Ha perso alcuni palloni sanguinosi. Oggi non ha fatto una buona partita. Non mi sono piaciuti neanche i cambi effettuati da Vanoli. Oggi la sconfitta ci poteva stare, ma non ci stava il modo in cui sono arrivati i gol".