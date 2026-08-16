Calciomercato Fortini ha le ore "contate", ma se resta può andare a scadenza

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I procuratori di Niccolò Fortini si sono mossi con Torino, Atalanta, Roma e Cagliari. Se resterà, potrà andare a scadenza

Niccolò Fortini è destinato a lasciare la Fiorentina. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, quindi i suoi procuratori sono alla ricerca di una soluzione. Lo hanno proposto ad Atalanta, Roma e Cagliari senza grande successo. La squadra che ha manifestato più concretamente il proprio interesse è stata il Torino, senza però trovare una quadra con la dirigenza viola. I granata hanno formulato un’offerta da 5 milioni di euro, mentre Fabio Paratici continua a chiederne 10. Le parti potrebbero trovarsi a metà strada inserendo una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. La trattativa continua.

In caso di permanenza, occhio al parametro zero

C’è un però. Non è da escludere che, in assenza di una proposta soddisfacente, Fortini resti a Firenze. In tal caso le parti non ridiscuterebbero l’accordo, ma proseguirebbero fino al termine della stagione salutandosi alla scadenza del contratto. In altre parole il classe 2006 lascerebbe la Fiorentina a parametro zero. Uno scenario che non conviene a nessuno, motivo per cui società e giocatore proveranno a evitarlo. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un rilancio da parte del Torino, con il quale verosimilmente si cercherà un’intesa entro la fine del calciomercato. Fortini vestirebbe volentieri i colori granata. Sono attese novità a breve.