Malusci sull'impiego di Mastantuono a Genova: "Deve giocare per forza, indipendentemente dalla forma"
In casa Fiorentina la questione Franco Mastantuono continua a tenere banco in vista della gara di Genova. Paolo Vanoli dovrà decidere se affidarsi dal primo minuto al talento argentino, consapevole però delle difficoltà legate al suo rientro dalla Nazionale: lungo viaggio, pochi giorni a disposizione e una sola seduta di rifinitura prima della partita.
Sul tema La Nazione ha raccolto il parere di Alberto Malusci, che spinge per un suo impiego senza esitazioni: «Per me deve giocare tutta la vita. I giocatori forti vanno messi in campo, siano al 10% o al 100%. Certo, ci sono da smaltire voli e trasferte lunghe, ma se si sente pronto non avrei dubbi. Penso a Batistuta: difficilmente saltava una gara, se non per problemi seri. Quando era disponibile, giocava sempre».
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