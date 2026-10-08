FirenzeViola Delusione Nazionale, Dragusin e Pongracic cercano riscatto in viola

Le Nazionali hanno restituito alla Fiornetina dei giocatori con l'entusiasmo di chi si è ritagliato uno spazio da protagonista, in particolare Ndour, Mastantuono e Fagioli. Anche Oulai e Beto sono tornati pronti a mettere a frutto in viola il minutaggio e l'esperienza avuta rispettivamente nella Costa d'Avorio e nella Guinea Bissau. Chi invece è reduce da un'esperienza non proprio positiva sono i due difensori centrali, Dragusin e Pongracic.

112 minuti e un'espulsione per Dragusin

Il centrale rumeno nella sua Nazionale - che ha perso tutte le 4 gare di Nations League - ha giocato titolare la prima gara, con la Svezia, per tutti i 90 minuti. Nella seconda partita con la Bosnia, complice appunto la sconfitta nella prima, il giocatore della Fiorentina non è stato convocato, fatto che ha suscitato l'ira e le polemiche del suo agente. Di nuovo titolare contro la Polonia, Dragusin è stato espulso (anche se generosamente dall'arbitro) dopo appena 22 minuti e dunque non è stato disponibile per l'ultima partita.

45' minuti in 4 gare per Pongracic

E' andata ancora peggio a Marin Pongracic nella Croazia, che nelle sue 4 gare di Nation League ha vinto solo la prima contro la Repubblica Ceca e che torna a casa con 14 gol incassati di cui 7 con l'Inghilterra. Il difensore viola però è stato convocato solo per due gare, la seconda e l'ultima in programma sempre con la Spagna, ma è entrato solo nella prima, partendo da titolare per poi lasciare il campo già dopo 45'. Sempre con gli iberici martedì scorso invece è rimasto tutto il tempo in panchina.

Nella Fiorentina il rumeno ha il posto sicuro, rincorsa per il croato

Nella Fiorentina i due giocatori hanno invece un impiego molto diverso, a favore del centrale rumeno. Se Draguson infatti ha giocato tutte le 5 gare di campionato restando in campo 90 minuti oltre a 87' e 45' in Coppa rispettivamente con Benevento e Pisa per un totale di 582', Pongracic ha giocato appena 160' spalmati in 5 gare tra tutte e due le competizioni. Il croato è rientrato solo ad agosto ad allenarsi, per via del Mondiale, ed ha trovato un Dragusin già ben inserito, visto che è arrivato già i primi di luglio. Solo contro il Pisa i due giocatori hanno giocato insieme dal 1' con Pongracic che si è dovuto adattare a sinistra. Segnale che insomma è lultimo nelle gerarchie. Ora che i due tornano dalle rispettive nazionali vorranno comunque riscattarsi da questo "inframezzo" negativo nelle selezioni ma è indubbio che tra i due Pongracic dovrà far vedere qualcosa in più a Vanoli per farsi preferire e mettere la freccia sugli altri, visto che Viery e Ranieri sono rimasti a lavorare al Viola Park e il Dragusin ha il posto pressoché sicuro.