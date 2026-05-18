RFV Elisabet Spina: "Fiorentina? Un sogno per ogni bambina toscana ma il mio è avere risultati nel Milan"

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Elisabet Spina, ex calciatrice e allenatrice versiliese ora responsabile del settore femminile del Milan, presente all'evento dedicato al calcio femminile, ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola, partendo dallo scudetto Primavera vinto dalle rossonere: "Siamo contenti ed orgogliosi del secondo scudetto in tre anni, non è scontato, e questo è frutto degli investimenti del club. Sicuramente oggi la crescita delle ragazze deve portare un contributo in termini di risultati alla prima squadra e stiamo lavorando per questo".

Lei è passata anche da Firenze, le piacerebbe tornare alla Fiorentina? "Sono molto legata al club attuale come lo sono stata in passato alla Fiorentina. Sono toscana per cui per ogni bambina che cresce in Toscana la Fiorenitna è sempre un sogno ma oggi il mio sogno è poter raccogliere risultati nel club in cui sono e in cui ho investito parte della mia carriera professionale"