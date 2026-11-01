Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: presente anche il giovane Croci
La Fiorentina, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i convocati scelti da mister Paolo Vanoli per la trasferta di domani in casa del Sassuolo. Confermate le assenze di Atta e Ranieri, presenti tra primavera, tra i quali il classe 2010 Federico Croci, Cianciulli Salvatore, e Beldenti Dennis. Questa la lista completa:
BELDENTI Dennis
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CIANCIULLI Salvatore
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
CROCI Federico
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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