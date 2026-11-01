Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: presente anche il giovane Croci

Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: presente anche il giovane CrociFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:10Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i convocati scelti da mister Paolo Vanoli per la trasferta di domani in casa del Sassuolo. Confermate le assenze di Atta e Ranieri, presenti tra primavera, tra i quali il classe 2010 Federico Croci, Cianciulli Salvatore, e Beldenti Dennis. Questa la lista completa:

BELDENTI Dennis

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CIANCIULLI Salvatore

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

CROCI Federico

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor