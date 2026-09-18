RFV C. Esposito: "Gnonto mi ricorda Insigne. Grosso? Che dispiacere"

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Carmine Esposito, ex attaccante di Fiorentina e Napoli, ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola: "Qual è il prototipo di giocatore che si cerca oggi? L'esterno che salta l'uomo, trova il gol e garantisce numeri importanti. Esposito è un giocatore da doppia cifra, tanto per essere chiari".

La Fiorentina ha quattro esterni con caratteristiche diverse: Mastantuono, Njie, Gonçalves e Gnonto. Quale la colpisce maggiormente?

"Sono quattro giocatori che, se stanno bene, possono saltare l'uomo e creare superiorità sulle fasce. Gnonto, per esempio, mi ricorda un po' Insigne per il baricentro basso e la capacità di superare l'avversario. Potrebbe fare molto bene. Mi chiedo però perché, finora, questi giocatori non abbiano reso secondo le aspettative. Mi è dispiaciuto molto che Grosso sia stato mandato via: per me era un grande professionista e un ottimo allenatore. Probabilmente con il direttore non si sono capiti".

Si aspettava una partenza diversa della Fiorentina?

"Sì, pensavo che con questi giocatori la squadra potesse partire forte. Invece le prime quattro partite sono state molto negative. Ora il Napoli sarà un banco di prova importante".

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