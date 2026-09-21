Pari che sa più di Fiorentina. La Gazzetta: "Con Vanoli una vera identità"

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La Gazzetta dello Sport legge il pareggio del Franchi come un risultato che “sa un po’ di più” di Fiorentina. Il quotidiano sottolinea l’equilibrio nel conto delle occasioni, con “un gol a squadra, due traverse contro un palo” e grandi interventi dei due portieri, ma considera significativo il fatto che la formazione di Vanoli abbia mostrato per la prima volta una vera identità. Con il nuovo tecnico arriva il “terzo risultato utile”, il secondo in campionato, e soprattutto una Fiorentina che “comincia a dimostrarsi squadra”: va sotto, reagisce, rischia di perderla e nel finale prova persino a vincerla. Il pubblico del Franchi ha apprezzato l’atteggiamento con gli applausi finali.

Per il Napoli, invece, “l’identità allegriana è ancora poco definita”: secondo la Gazzetta, gli azzurri non hanno saputo difendere il vantaggio né mantenere il controllo della partita, con “7 punti su 15” considerati un bottino modesto. Il match è stato deciso dai centrocampisti e dai difensori più che dagli attaccanti: Gilmour ha trovato il gol, mentre Jimenez ha firmato il pari con la deviazione di Marin. Dopo l’intervallo Vanoli cambia assetto con Valdepenas e la Fiorentina alza il ritmo, mentre De Gea diventa decisivo sulle conclusioni di Neres e Favasuli. Tra i migliori anche Dragusin, definito “il leader difensivo che la Fiorentina era convinta di aver acquistato e non aveva ancora visto”, capace di fermare prima Hojlund e poi Lucca. Per Allegri, infine, anche la preoccupazione per Anguissa, uscito con un problema all’inguine proprio nel finale.