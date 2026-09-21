FirenzeViola Jimenez, la rivalsa su Allegri e la voglia di far parlare il campo

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Con il suo gol, con la deviazione certo fortunosa di Marin, Alex Jimenez ha conquistato molto più di un punto perché ha dato continuità ai risultati positivi della squadra da quando c'è Vanoli e dunque fiducia alla squadra contro una big.

La rivincita di Jimenez su Allegri

Jimenez è tornato in Italia dopo la turbolenta parentesi al Milan, "bocciato" dal tecnico Massimiliano Allegri che lo stesso giocatore aveva definito di m... sui social pur poi riconoscendo l'errore. Qualche ritardo agli allenamenti aveva fatto il resto nei loro rapporti complicati. Ieri proprio il terzino, titolare contro il Napoli, ha tolto due dei tre punti che già assaporava il tecnico prendendosi dunque una rivincita.

Una nuova partenza in viola

A Firenze Jimenez è arrivato a sorpresa e, per i problemi (più morali che materiali per fortuna) avuti al Bournemouth, già nell'occhio del ciclone. Lo spagnolo fuori dal campo già a Milano aveva fatto parlare e Paratici aveva voluto tutelarlo accompagnandolo in conferenza dove aveva stoppato domande ritenute (anche sbagliando) extra campo. Il terzino deve insomma imparare a far parlare di più il campo e con la prestazione di ieri è sulla buona strada.

Primo nelle gerarchie

A destra sono in tre, ossia lui, Joao Mario e Dodo. La concorrenza dunque non è banale, al netto dei problemi contrattuali di Dodo. Se l'esperienza del portoghese è il suo asso nella manica, quello di Jimenez deve essere la tecnica, le sovrapposizioni con Mastantuono e gli assist. Se poi, come ieri, aggiunge qualche gol, di sicuro Vanoli ha trovato il titolare indiscusso.