FirenzeViola Ottobre di fuoco, dal Genoa in crisi a tre big di fila: Viola pronta a misurarsi la febbre

vedi letture

La Fiorentina è parsa rivitalizzata da Paolo Vanoli, che ha rimesso in moto una squadra competitiva. Ma dopo la sosta arriverà un periodo caldissimo

Tre settimane senza giocare. Inizia oggi una sosta lunghissima ma che permetterà a Paolo Vanoli di lavorare al meglio sulla Fiorentina, presa soltanto quindici giorni fa dopo l'esonero di Fabio Grosso ma già rivitalizzata. Alla ripresa del campionato la squadra viola dovrà presentarsi al meglio, oliata a dovere dal nuovo allenatore per una rincorsa verso l'alta classifica che sembra partita già con i risultati confortanti degli ultimi dieci giorni.

Un ottobre da montagne russe

Scavallata la pausa per le Nazionali, però, per la Fiorentina si aprirà un ciclo non indifferente. Dando uno sguardo al calendario, infatti, la gara della ripresa sarà in casa di un Genoa in crisi e che ha ribadito ieri sera la fiducia a Daniele De Rossi, non in discussione ma obbligato a invertire la tendenza recente. Uno degli avversari peggiori che si potesse trovare, ma le successive tre partite saranno ancora più proibitive: Como al Franchi, Inter a San Siro e Atalanta ancora a Firenze. Un ottobre di fuoco che metterà a dura prova Vanoli e la sua squadra, ripartita alla grande dopo il cambio in panchina e ora pronta a misurarsi la febbre.