Il vice Vanoli e il segretario sportivo all'incontro con gli arbitri

Il vice Vanoli e il segretario sportivo all'incontro con gli arbitriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:15Primo Piano
di Luciana Magistrato

A Lissone c'è l'incontro degli arbitri, Orsato e Messina in particolare, con i rappresentanti dei club per spiegare le nuove regole e ascoltare le richieste della serie A. Per la Fiorentina partecipano il vice di Paolo Vanoli, ossia Daniele Cavalletto, e il segretario sportivo Neri Cresci. 