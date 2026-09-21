Il vice Vanoli e il segretario sportivo all'incontro con gli arbitri
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A Lissone c'è l'incontro degli arbitri, Orsato e Messina in particolare, con i rappresentanti dei club per spiegare le nuove regole e ascoltare le richieste della serie A. Per la Fiorentina partecipano il vice di Paolo Vanoli, ossia Daniele Cavalletto, e il segretario sportivo Neri Cresci.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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