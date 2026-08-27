Calciomercato Kean, dal braccio di ferro alla partita a scacchi. Fiorentina e Como tornano a dialogare

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Dopo le tensioni delle ultime ore riprende il dialogo, ma l’affare non è vicinissimo alla chiusura. La Fiorentina non vuole farsi dettare tempi e condizioni

Più che una corsa verso la fumata bianca, quella tra Fiorentina e Como per Moise Kean resta una partita a scacchi. Nelle ultime ore qualcosa si è mosso e, dopo le fortissime tensioni di ieri, tra le parti si registra un clima di maggiore distensione. Da oggi sono ripresi i contatti per provare a trovare una quadratura definitiva, ma questo non significa che l’affare sia ormai prossimo alla chiusura. Al momento restano ancora diverse caselle da sistemare prima di poter immaginare Kean con la maglia del Como (su tutti, il valore dei bonus da corrispondere alla Fiorentina). Questa mattina l’attaccante si è presentato regolarmente e in orario al Viola Park, tornando a lavorare (se pur a parte) dopo lo strappo di ieri, quando il ritardo, la decisione di non allenarsi con la squadra e la conseguente multa avevano portato lo scontro ai massimi livelli. Kean continua a spingere per raggiungere Fabregas e il Como ha già incassato da tempo il suo gradimento, ma la Fiorentina non intende farsi mettere all’angolo.

Le mosse di Fiorentina e Como

È qui che comincia la partita vera. Il Como deve trovare la formula e soprattutto le cifre capaci di convincere definitivamente la Fiorentina, dopo l’ultima proposta da 35 milioni più 5 di bonus. I viola, dall’altra parte, non hanno necessità di vendere e soprattutto non vogliono che quanto accaduto nelle ultime ore possa trasformarsi in uno strumento per abbassare il prezzo. Il disgelo, dunque, esiste. Ma va interpretato per quello che è: la ripresa di un dialogo e non il preludio automatico a una chiusura imminente. Il Como deve avvicinarsi alle condizioni viola, la Fiorentina deve trovare il nuovo centravanti e soltanto allora Kean potrà realmente ricevere il via libera. È la linea ribadita dal club anche nel pieno del caso di ieri.

Il nodo del nuovo numero 9

E proprio la ricerca del sostituto resta l’altra metà della partita. Joshua Zirkzee è uno dei profili sui quali si stanno concentrando le attenzioni viola, ma Paratici continua a tenere aperte più strade. Restano sul tavolo Jonathan David della Juventus e Beto dell’Everton, altro nome seguito con attenzione negli ultimi giorni. A questi si aggiunge anche la pista Igor Matanovic del Friburgo. Il quadro, insomma, resta in movimento. Kean vuole Como, il Como vuole Kean e la Fiorentina non ha chiuso la porta. Ma tra una volontà e una firma c’è ancora un po' di strada da percorrere.