Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 14

vedi letture

Anche oggi, domenica 7 dicembre, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta sarà Chiara Andrea Bevilacqua e Anna Dini con "Firenze in campo" dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Poi scatterà il "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Mentre a chiudere la giornata alle ore 18:00 ci sarà "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI