De Sinopoli (pres. ATF): "Dimissioni Palladino non giustificate viste parole della società"

vedi letture

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per fare il punto della situazione sulle dimissioni di Raffaele Palladino: "E' difficile provare a formulare un pensiero. Ogni 12 ore capita qualcosa, non è semplice. Già c'era da pensare a tutto quello che ha scatenato la dichiarazioni di ieri del presidente, adesso c'è questa cosa dell'allenatore. Soprattutto dopo domenica che era stato raggiunto il minimo sindacale e quindi tutto sommato si è concluso tutto in maniera positiva visto come si era messa la situazione. Queste dimissioni di Palladino non hanno una giustificazione a fronte di tutto quello che ha fatto la società per difendere la persona.

Qualcuno in questo caso dovrebbe spiegare come è andata. Questa decisione non può essere dovuta al fatto che non abbiano riscattato alcuni calciatori. Poi l'occasione fa l'uomo ladro, se ti chiama l'Atalanta puoi anche fare una scelta professionale, puoi prendere il treno. Però non funziona così, non è giusto a livello umano".