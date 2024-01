DE PONTI A RFV, Parole Nardella? Di persona stremata

FirenzeViola.it

Il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare delle polemiche sullo stadio: "Il sindaco dovrebbe chiarire com'è la questione ma c'è un narrato di qualche parte in causa che tende a travisare ma è chiaro dall'inizio. Oggi finalmente ha spiegato che non si possono sprecare questi soldi che scomparirebbero senza lavori e che si continua a lavorare per avere soldi per garantire tutto il progetto originale. Intanto si comincia a ristrutturare l'appartamento. E ha chiarito che la Fiorentina era a conoscenza che i lavori sarebbero cominciati a gennaio nel 2024 e che da giugno avrebbe dovuto giocare altrove per poi giocare in casa la prima giornata del 2026-27. Se poi la Fiorentina per scetticismo non ha trovato soluzioni è un altro discorso, ma che sapesse che la situazione era questa è chiaro".

"E toccava alla Fiorentina trovare la soluzione - prosegue De Ponti - Anzi se si fosse accordata prima per i lavori al Padovani probabilmente sarebbe stato pronto. Non esiste un Comune che si deve occupare di fare uno stadio provvisorio. A Cagliari e Bologna viene fatto dai club con i propri soldi, a Firenze si chiede di mettere solo la metà piuttosto che andare a giocare altrove. Se il popolo viola sta tanto a cuore alla Fiorentina un investimento di 5 milioni forse andrebbe nella direzione del popolo viola. Uno dovrebbe prendersi anche delle responsabilità. Ci vedo un errore di Palazzo Vecchio che non è riuscito a portare ad un tavolo la Fiorentina e uscirne con una soluzione ma anche la cattiva volontà della Fiorentina che ha fatto un blocco netto dicendo "io non metto un soldo" "io non mi sposto" senza andare a cercare una soluzione. Per il Padovani si farebbe ancora in tempo, se la sindaca di Empoli ora dice no magari sulle 5-6 partite in attesa di finire lo stadio del rugby accetta. L'uscita del sindaco mi sembra l'uscita di una persona stremata".

Prossimi passaggi? "Io fui ottimista con l'apertura di Barone sul Franchi, poi non si sa cosa è successo, forse si sono fatti quattro conti, forse ha scoraggiato la sentenza del Tar... Sbaglierò ma credo si vada muro contro muro ma penso che al Franchi i lavori cominceranno e la Fiorentina dovrà cercarsi una nuova casa e su questo si dovranno accordare società e amministrazione. Nuovo stadio? Se avesse voluto, come accaduto al Viola Park, sono sicuro avrebbe proseguito, ma non è stato mai fatto neanche il primo passaggio con l'acquisto del terreno di Campi".