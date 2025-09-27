RFV Comotto: "È stato sottovalutato il lavoro di Palladino. Troppo presto per giudicare Pioli"

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola weekend". Queste le sue parole sul momento della stagione dei viola: "È troppo presto ancora per dare giudizi sul lavoro di Pioli, c'è ancora parecchio da lavorare su tutti i reparti, con quello difensivo che è quello in maggiore difficoltà. La speranza è che Kean possa tornare a fare i gol dello scorso anno altrimenti è un problema".

Sul momento specifico della difesa e sul paragone con il sistema adottato da Palladino: "A me l'anno scorso sembrava che Palladino stesse facendo un ottimo lavoro. Secondo me quello che ha fatto a Firenze è stato un po' troppo sottovalutato e trascurato, ha lanciato Comuzzo e ha esaltato al massimo Kean. Per me è un tecnico giovane e bravo che è stato scaricato troppo facilmente con polemiche mediatiche inutili. Detto questo Pioli avrà molto su cui lavorare soprattutto in difesa, visto che le qualità dei tre centrali non sono quelle viste fino ad ora".