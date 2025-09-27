RFV Scalabrelli: "De Gea non si discute. Martinelli deve andare a giocare"

Cristiano Scalabrelli, ex portiere della Fiorentina tra le altre squadre, ha parlato a Radio FirenzeViola commentando le ultime in vista di Pisa-Fiorentina e soffermandosi sulla situazione dei portieri in casa viola: "De Gea è un portiere che non si discute, lo scorso anno per lui è stato particolarmente positivo. Quest'anno sta facendo il suo, anche se ovviamente da un giocatore del suo livello ci si aspetta di più. Ha seguito il trend della squadra, ma vedrete che ora la Fiorentina con Pioli si risolleverà arrivando tra la sesta e la settima posizione".

Cosa ne pensa invece di Martinelli: "È giusto che lui faccia uno/due anni in una big dietro a un top come De Gea, ma per crescere prima o poi dovrà andare a giocare per capire anche come gestire i momenti difficili di fronte a migliaia di tifosi. Questo per me poteva già essere l'anno giusto per andare a fare esperienza. Fare sette o otto partite stagionali è troppo poco, non è un buon test per capirne il livello. Un portiere lo si vede su tre/quattro stagioni, questo non è cambiato dai tempi miei. I portieri hanno bisogno di fare la gavetta, Vicario, ma anche Meret o Milinkovic Savic ne sono la prova. La cosa importante per chi gioca in questo ruolo reggere la pressione a livello mentale, invece ora si mettono dentro portieri rischiando di bruciarli".