RFV Lupoli: "Kean è il futuro del calcio italiano. Da solo rende meglio che in coppia"

Arturo Lupoli, ex attaccante sia della Fiorentina che del Pisa, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend", queste le sue parole soprattutto sull'attacco viola e sul momento di Moise Kean: "Kean sicuramente ha dimostrato di essere una punta in grado di fare reparto da solo, è l'attaccante del futuro per il calcio italiano. Secondo me per capire chi con lui si trova meglio c'è un processo dietro da considerare, Gudmundsson ha avuto problemi fisici , Piccoli e Dzeko possono giocare con lui, ma Kean rende meglio da solo, nonostante in coppia con Retegui con l'Italia abbia giocato bene. Per me in ogni caso per capire meglio il tutto ci vuole tempo".

Su Pisa-Fiorentina: "È una sfida tra due squadre che hanno urgente bisogno di punti, entrambe le formazioni poi hanno fatto meglio in trasferta e non in casa. Non mi aspetto una gara spettacolare. Gilardino è un tecnico emergente che ha fatto un bel percorso, ma in partite così il valore della rosa può pesare e per questo la Fiorentina per me ha tutte le carte in regola per fare bene":

