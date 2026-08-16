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La Fiorentina celebra Larissa Iapichino con un post su X
La Fiorentina ha pubblicato un post sui propri canali social per celebrare Larissa Iapichino, che stasera ha conquistato l’oro nella finale del salto in lungo agli Europei di Birmingham grazie a un salto di 7 metri: "Larissa Iapichino vince la medaglia d'oro nell'ultima serata di gara di Birmingham. Larissa ha vinto con 7.00 metri saltati al primo tentativo della finale".
Di seguito il post diffuso su X dalla Fiorentina con il tributo all'atleta di nota fede viola:
Larissa Iapichino vince la medaglia d'oro nell'ultima serata di gara di Birmingham. Larissa ha vinto con 7.00 metri saltati al primo tentativo della finale 🥇 pic.twitter.com/hq3vv8axbC— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 16, 2026
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È una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantitàdi Mario Tenerani
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Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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