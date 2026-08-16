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La Fiorentina celebra Larissa Iapichino con un post su X

La Fiorentina celebra Larissa Iapichino con un post su X
Ieri alle 23:39Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha pubblicato un post sui propri canali social per celebrare Larissa Iapichino, che stasera ha conquistato l’oro nella finale del salto in lungo agli Europei di Birmingham grazie a un salto di 7 metri: "Larissa Iapichino vince la medaglia d'oro nell'ultima serata di gara di Birmingham. Larissa ha vinto con 7.00 metri saltati al primo tentativo della finale".

Di seguito il post diffuso su X dalla Fiorentina con il tributo all'atleta di nota fede viola: