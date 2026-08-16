Il Como prepara l'offensiva per Kean, Sportitalia: "Domani l'offerta"

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Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, il Como sembra sempre più intenzionato a fare sul serio per Moise Kean. Il club lariano starebbe studiando da tempo la possibilità di portare l’attaccante alla corte di Cesc Fabregas e potrebbe presto trasformare l’interesse in una vera e propria offerta. Secondo quanto riportato da Sportitalia, nella giornata di domani la dirigenza del Como dovrebbe prendere una decisione definitiva e, in caso di esito positivo, presentare una prima proposta ufficiale alla Fiorentina.

Un'offerta lontana dalla richiesta della Fiorentina

La cifra messa sul tavolo, però, sarebbe ancora lontana dai 40 milioni di euro richiesti dal club viola per lasciar partire Kean. Si tratterebbe quindi soltanto del primo passo di una possibile trattativa. Resta da capire quale sarà la risposta della Fiorentina e se il Como sarà disposto ad aumentare la propria offerta per provare a convincere il club toscano. Le prossime ore potrebbero dunque essere importanti per capire se l’interesse dei lariani si trasformerà concretamente in una trattativa per l’attaccante italiano.