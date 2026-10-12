Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 7

Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio, in diretta dalle 7 alle 9. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?" la coppia formata da Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta dello speciale mercato "Nick&Nick" con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà ai colleghi di CalcioPiù e al loro "CalcioPiù On-air" tenervi compagnia (questo dalle 19 alle 21). Chiuderà il palinsesto il classico appuntamento con "Extra Viola" dalle 21 alle 21:30 (in onda anche su Rtv38).

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