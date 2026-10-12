RFV Fattori a sorpresa: "Metterei la firma a fare 5 punti nelle prossime 5: rimbocchiamoci le maniche"

Sauro Fattori, ex giocatore viola ed ex tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto come tutti i lunedì a "Garrisca al vento", trasmissione in onda tutti i giorni dalle 17 alle 19 su Radio FirenzeViola. Ecco le sue riflessioni a proposito del momento attuale della Fiorentina, alla luce del deludente ko della squadra di Vanoli a Genova: "Io sembro sempre un po' troppo critico ma la verità è che la Fiorentina è questa, c'è poco da dire. I risultati parlano da soli. I viola al momento sono in grado di perdere con tutti… ieri mi sono ritrovato a fare il tifo per il Bologna perché il Lecce restasse in basso. Ormai è un anno e mezzo che le cose vanno così. Ora va di moda dire che la squadra è giovane… ma non è così. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, il tecnico in testa, e non bisogna guardare in faccia nessuno".

Quali sono i giocatori che la fanno maggiormente dubitare?

"Io vedo che ci sono giocatori esperti come Dodo e Pongracic che stanno a guardare. Non va bene. Avrei messo Ranieri a sinistra, come terzino, e costruito una difesa d'esperienza. Valdepenas mi sembra un giocatore che oggi può dare poco".

Come gestirebbe le prossime partite?

"Il calendario è molto difficile, non bisogna ragionare con superficialità: io metterei la firma a fare 5 punti nelle prossime 5 gare. Il che vorrebbe dire vincere al meno una partita e fare due pari contro due squadre forti, mettendo in previsione anche due ko. Vorrei vedere quanta gente è pronta a scommettere. Arriveremmo all'11a giornata con 11 punti".