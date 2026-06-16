Volpato e Lauriente i primi nomi chiesti da Grosso: ecco la richiesta del Sassuolo

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Ferrari e Paratici, appena rientrati da New York, sono al lavoro per regalare a Fabio Grosso, tecnico della Fiorentina, nuovi rinforzi. Uno tra Volpato, Laurienté e Thorstvedt, con cui l’ex Sassuolo ha costruito prima la trionfale promozione in Serie A e poi la comodissima salvezza senza aver mai effettivamente lottato. La priorità è sull’attacco e sul 4-3-3, difatti servono tre, forse quattro innesti sulla fascia dalla metà campo in su. Ecco il motivo per cui le attenzioni di Paratici sono rivolte alla ricerca di quei calciatori che possono servire a coprire il ruolo: Volpato o Laurienté, appunto.

I primi messi sotto esame, i primi che lo stesso Grosso ha indicato nella lista dei preferiti per le ragioni sopra ricordate e il direttore sportivo si è attivato trovando subito una montagna da scalare: il Sassuolo è bottega cara. Servono venti milioni per Volpato e più di venticinque per Laurienté. Non pochi, anzi, ma la Fiorentina ci ha provato e ci sta provando, “ieri” con Carnevali, deus ex machina degli emiliani passato alla Juventus, e adesso lo farà con Francesco Palmieri che di fatto è diventato l’uomo di riferimento dei neroverdi nelle trattative. Lo riporta il Corriere dello Sport.