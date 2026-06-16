Fiorentina, Comuzzo e Fabbian non sono sul mercato: ecco i punti fermi di Grosso
Il mercato della Fiorentina in vista di quest’estate non sarà solo incentrato sulle operazioni che dovranno essere apportate in entrata, ma riguarderà anche diverse operazioni che Paratici dovrà effettuare per sfoltire una rosa che non dovrà più affrontare la doppia competizione europea.
Una difesa blindata sul mercato
Tra i giocatori in uscita in tal senso però non dovrebbe esserci il nome di Pietro Comuzzo, che viene ritenuto dal neo tecnico viola Fabio Grosso come un elemento cardine su cui costruire la difesa del futuro. L’ex allenatore del Sassuolo infatti ha in mente una coppia centrale che dovrebbe essere quella composta appunto dal prodotto del vivaio gigliato e dal croato Marin Pongracic. Senza ovviamente tralasciare Luca Ranieri, che al pari dei due giocatori sopraccitati non rientra nei piani di cessioni programmati dalla società e dal ds Viola.
La Fiorentina punta su Fabbian
Lo stesso discorso vale per un altro giocatore che in questo caso è arrivato da pochi mesi a Firenze, ossia Giovanni Fabbian, riscattato ufficialmente dal Bologna in concomitanza con l’ottenimento della salvezza per una cifra totale del cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. L’intenzione da parte del club è quella di puntare sul centrocampista italiano in vista della prossima stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati