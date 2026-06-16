Corsie difensive, da Norton-Cuffy ai sogni Ruggeri e Udogie: ecco la situazione
La Fiorentina tra gli obbiettivi in vista della prossima stagione ha anche e soprattutto quello di rinforzare le corsie esterne, non solo offensive, ma anche difensive. In tal senso, come riportato stamani da La Nazione, tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Norton-Cuffy, esterno di proprietà del Genoa. Il classe 2004 viene considerato un giocatore con ampi margini di crescita, ma la trattativa con il club rossoblu si preannuncia tutt’altro che semplice.
Nella lista di Paratici restano i nomi di Matteo Ruggeri e Destiny Udogie per la corsia mancina, due profili che garantirebbero un discreto salto di qualità. Si tratta però anche in questo caso di piste particolarmente complicate, sia per i costi dell’operazione sia per la forte concorrenza.
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