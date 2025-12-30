Clara Mondonico: "Mio padre firmò coi viola perché certo di andare in A"

Clara Mondonico, figlia dell'indimenticato Emiliano, è intervenuta a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Quella contro la Cremonese sarà una partita difficilissima. Si tratta di una squadra quadrata, noi invece siamo un po' alla canna del gas. Non se l'aspettava nessuno, le aspettative erano altre e ora è difficile venirne fuori. Ci vogliono uomini".

Ci vorrebbe un Emiliano Mondonico alla guida di questa Fiorentina.

"Il giorno che venne a firmare a Firenze, mi disse che era sicuro di portare la Fiorentina in Serie A nonostante le difficoltà. Quest'anno è un'impresa difficile, i ragazzi hanno paura e non ne va bene una. Quando le cose non girano, non girano. E' brutto vedere la Fiorentina lì perché non è il suo posto. Non è colpa di un singolo ma di tutti".

Il mercato quanto può aiutare?

"Paratici non è proprio l'ultimo arrivato... Ma non può cambiare tutti i giocatori. Credo sia una questione di paura. Riuscissero a vincere due o tre partite di seguito sarebbe già diverso. Invece stravinci contro l'Udinese e poi vai a Parma e fai quella partita lì... Bisogna avere qualcuno che dica a questi ragazzi che non sono scarsi come sembra dalla classifica".

