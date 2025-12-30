RFV Poesio: "Spero che Paratici non faccia come Godot che non arrivò mai"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è così espresso a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola: "Paratici non è ancora arrivato perché deve liberarsi. O lo libera il Tottenham, o lui resta al Tottenham, perché gli Spurs pretendono il rispetto del contratto".

E fin qui ci siamo.

"Io spero non faccia come Godot, che poi non arrivò mai. E non è un centravanti, che tra l'altro in questo momento non è me la priorità. Anche se per certi versi lo è diventata".

Come mai siamo ancora senza ds?

"E' complicato capirlo. Non torna per l'urgenza che ha la Fiorentina. Ogni sconfitta che passa, la situazione peggiora. L'idea di Paratici è di iniziare il suo percorso ragionando con Vanoli. Nel frattempo però avvengono cose, si perde a Parma, c'è la partita complicata con la Cremonese".

